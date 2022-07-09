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Новини | Суспільство

Кличко просить прибулих до Києва вимушених переселенців реєструватися

У Києві на сьогодні зареєстровано майже 90 тисяч переселенців

Мер Києва Віталій Кличко закликав вимушених переселенців, які приїхали до столиці, офіційно зареєструватися. За його словами, це необхідно передусім для отримання ними допомоги і виплат.

«У Києві на сьогодні зареєстровано майже 90 тисяч переселенців. Ми знаємо, що велика кількість людей, які переїхали до столиці, ще не зареєструвалися. Вони приїхали до родичів чи друзів. Тому велике прохання – обов’язково реєструватися. Щоб робота з переселенцями була систематизованою, аби вони могли отримувати всі пільги та користуватися всіма сервісами, якими користуються кияни», – сказав Кличко в ефірі телемарафону.

За даними КМДА, з травня у Києві діють спеціальні центри для вимушених переселенців щодо пошуку роботи, влаштування дітей в садочки, школи, отримання пільг тощо. Також допомогу вимушеним переселенцям продовжують надавати соціальні служби столиці.

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