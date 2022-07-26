Суд призначив ексголові АРМА заставу в понад 3 мільйони гривень – САП

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому очільнику Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 26 липня.

«Суд застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 101 250 гривень. Строк дії запобіжного заходу до 12.09.2022», – заявляє пресслужба САП.

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Крім того, на підозрюваного поклали низку процесуальних обов’язків.

Колишній голова АРМА підозрюється разом з іншими особами у зловживанні владою та розтраті понад 426 мільйонів гривень.

Ім’я колишнього посадовця не розголошують, проте деталі справи вказують на те, що це ексочільник АРМА Антон Янчук.

Сам він у коментарі виданню «Українська правда» підтвердив отримання підозри та додав, що наразі «розбирається, до чого там він».