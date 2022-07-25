АРМА: від 24 лютого до агентства надходить вчетверо більше ухвал про передачу активів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних й інших злочинів, повідомляє, що від початку повномасштабної війни Росії проти України отримало 90 судових ухвал про передачу в управління арештованих активів.

«Для розуміння динаміки надходження ухвал, слід зазначити, що після запровадження на території України воєнного стану перші ухвали про передачу активів почали надходити в АРМА лише у другій половині квітня 2022 року. Тобто зазначені 90 документів надійшли всього протягом 3-х місяців. Це майже така ж кількість, як за весь минулий рік (97 ухвал протягом 2021 року). Таким чином, в умовах воєнного часу динаміка передачі в АРМА активів на підставі судових рішень зросла вчетверо», – наголосили в АРМА.

Серед згаданих 90 ухвал в одинадцяти суд уповноважив агентство здійснювати управління шляхом реалізації майна на торгах, 79 ухвал передбачають управління шляхом передачі активів суб’єктам господарювання для тимчасового використання на основі договорів, кажуть в АРМА.

У тексті ще 13 ухвал, кажуть в АРМА, чіткий спосіб управління активами не визначено, що фактично унеможливлює ефективне розпорядження ними, адже АРМА не має дискреційних повноважень щодо вибору шляху управління – згідно із законодавством, лише суд визначає такий шлях у своєму рішенні (ухвалі). Для вирішення проблеми Національне агентство звертається до судів за роз’ясненнями щодо того, як необхідно виконувати подібні документи, додали там.

За даними АРМА, станом на 25 липня в його управлінні перебуває понад 926 мільйонів у гривневому еквіваленті – «це найбільша сума, розміщена на депозитних рахунках АРМА у державному банку за весь період існування агентства».

В агентстві уточнили, що управляють грошовими активами у готівковій і безготівковій формі шляхом їх розміщення на депозитних рахунках державного банку у гривні, доларах США, євро та банківських металах. Депозитний портфель складається з арештованих коштів, які передають агентству правоохоронні органи у рамках кримінальних проваджень, та коштів, отриманих від реалізації арештованого майна на відкритих торгах.