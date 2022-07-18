Експосадовця АРМА взяли під варту, він може вийти під заставу в майже 5 мільйонів гривень – САП

Колишнього посадовця Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів взяли під заставу – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 18 липня.

Йдеться про колишнього начальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА. За заявою, у понеділок суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваному в розтраті майна на 426 мільйонів гривень запобіжний захід у вигляді арешту.

«Суд задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 вересня 2022 року, з альтернативою внесення 4 мільйонів 962 тисяч гривень застави. У разі внесення застави на особу буде покладено ряд процесуальних обов’язків», – повідомляє прокуратура.

Ім’я колишнього посадовця САП не розкриває.

Детективи НАБУ та САП 13 липня повідомили колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 мільйонів гривень.