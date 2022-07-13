НАБУ і САП вручили ексочільнику АРМА підозру в розтраті понад 426 мільйонів гривень

Детективи НАБУ та САП повідомили колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн.

«Слідство встановило, що посадовці АРМА, у змові з представниками ДП «СЕТАМ», приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик ДП «СЕТАМ» майна, арештованого в межах кримінальних справ, і переданих в управління АРМА», – йдеться у повідомленні антикорупційних органів.

НАБУ та САП зазначають, що здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. А саме:

продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі «Ашан» (реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість);

продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою);

продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни);

продаж зерна, крупи та олійних культур (вчетверо дешевше за ринкову вартість).

У повідомленні НАБУ та САП не вказано прізвища колишнього посадовця, але наведені деталі справи вказують на те, що це ексочільник АРМА Антон Янчук.

Сам він у коментарі виданню «Українська правда» підтвердив отримання підозри та додав, що наразі «розбирається, до чого там він».