За 7 місяців 2021-го АРМА заробила 22 мільйони на управлінні активами – Кабмін

Кабінет міністрів оцінив надходження до бюджету від комерційної діяльності управителів арештованими активами за перші сім місяців 2021 року у 22 мільйони гривень. Про це йдеться в повідомленні від 12 серпня.

При цьому, за даними уряду, цей показник за період із січня по липень 2020 року склав 4,7 мільйона гривень.

«Варто зазначити, що АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – ред.) управляє арештованими активами на засадах самоокупності, тобто держава не витрачає кошти ні на сам актив, ні на заходи щодо управління ним», – стверджують у Кабінеті міністрів.

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За даними уряду, ще 21,9 мільйона склали нарахування на депозитних рахунках АРМА в державному банку. Ці кошти є потенційним доходом держави в разі, якщо суд винесе вирок про конфіскацію. Якщо ж суд скасує арешт, кошти разом із відсотками повернуться власнику.

У березні 2021 року вартість активів, переданих в управління АРМА у 2020 році, в агентстві оцінили у майже 1,8 мільярда гривень.