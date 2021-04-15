Профільний комітет в Раді затвердив кандидатів від парламенту до комісії з обрання голови АРМА

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики 14 квітня обрав трьох людей, яких пропонує парламенту делегувати до конкурсної комісії з обрання голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомляє сайт Верховної Ради 15 квітня.

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За повідомленням, до співбесіди допустили 19 кандидатів. Зрештою комітет проголосував за трьох із них:

радника Генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Юрія Кіскіна

керуючого партнера Адвокатського об’єднання «Конвента Ліґал» Михайла Іваненка

співзасновника Адвокатського об’єднання «Вернидубов та партнери» Сергія Вернидубова

«Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути обраних кандидатів на пленарному засіданні», – повідомляє сайт парламенту.

Наразі АРМА очолює тимчасовий виконувач обов’язків Віталій Сигидин. У грудні 2020 року він повідомив Радіо Свобода, що в парламентському антикорупційному комітеті триває відбір кандидатів до конкурсної комісії з обрання постійного голови Агентства.