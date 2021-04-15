Профільний комітет в Раді затвердив кандидатів від парламенту до комісії з обрання голови АРМА

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики 14 квітня обрав трьох людей, яких пропонує парламенту делегувати до конкурсної комісії з обрання голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомляє сайт Верховної Ради 15 квітня.
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За повідомленням, до співбесіди допустили 19 кандидатів. Зрештою комітет проголосував за трьох із них:
- радника Генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Юрія Кіскіна
- керуючого партнера Адвокатського об’єднання «Конвента Ліґал» Михайла Іваненка
- співзасновника Адвокатського об’єднання «Вернидубов та партнери» Сергія Вернидубова
«Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути обраних кандидатів на пленарному засіданні», – повідомляє сайт парламенту.
Наразі АРМА очолює тимчасовий виконувач обов’язків Віталій Сигидин. У грудні 2020 року він повідомив Радіо Свобода, що в парламентському антикорупційному комітеті триває відбір кандидатів до конкурсної комісії з обрання постійного голови Агентства.
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