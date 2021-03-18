Казначейство звітує про понад 201 млн гривень надходжень від ліцензій на азартні ігри з початку року

Державне казначейство повідомило про понад 201 мільйон гривень надходжень до державного бюджету від продажу ліцензій на проведення азартних ігор та лотерей з початку 2021 року. Про це йдеться у відповіді установи на запит Радіо Свобода.

За повідомленням, доходи від лотерей визначені двома кодами класифікації доходів бюджету – 11024700 «податок на дохід, який сплачують суб’єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей» та 22013000 «плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей».

Казначейство звітує про такі надходження до бюджету за минулого і цього року на дохід від податків, сплачених компаніями-організаторами державних лотерей:

2020 рік – 51 808 625,30 гривень

2021, станом на 16 березня – 14 380 496,96 гривень.

За даними Казначейства, у 2020 році бюджет отримав 500 гривень надходжень за ліцензії на провадження діяльності в сфері організації азартних ігор та проведення лотерей. Станом на 16 березня 2021 року надходження становлять 201 600 780 гривень.

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Як роз’яснюють у Казначействі, торік податки на дохід та на прибуток від пієприємств, які займаються лотереями, належали до загального фонду державного бюджету 2020 року. Тоді як, згідно із законом про бюджет 2021 року, плата за ліцензії на азартні ігри та податки від організаторів лотерей є доходами спеціального фонду бюджету 2021 року.

В установі нагадали, що у вересні минулого року Кабінет міністрів створив Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей та затвердив положення про неї. Основними її завданнями є:

реалізація державної політики у сфері організації та проведення

азартних ігор

реалізація державної політики в лотерейній сфері

здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері

У 2020 році український державний бюджет отримав 88,5 мільйона гривень податків, зборів та інших обов’язкових платежів від суб’єктів господарювання, які проводять лотереї, повідомило Міністерство фінансів України у відповідь на запит Радіо Свобода 12 березня.