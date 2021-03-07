В Україні виграли рекордний джекпот – понад 33 млн гривень

В Україні виграли рекордний джекпот, повідомила компанія «Українська національна лотерея».

«Джекпот. Супер Лото зірвано! Неймовірно пощастило онлайн-гравцю УНЛ. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень! Вітаємо нашого переможця», – заявили в компанії.

Українська національна лотерея (УНЛ) — український оператор державних лотереї, який проводить лотереї на підставі ліцензії під наглядом Міністерства фінансів та Державного казначейства. УНЛ почала проводити лотерейні операції із 1997 року. У компанії заявляють, що її основна місія – залучення коштів до державного бюджету України та благодійних справ.