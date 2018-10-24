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24 Жовтень 2018, Київ 17:55
Новини | Міжнародні

Американець виграв майже 1,6 мільярда доларів у лотерею

Наразі не відомо, хто саме придбав виграшний квиток

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Американець виграв у лотерею майже 1,6 мільярда доларів, повідомляє «Голос Америки».

Виграшний квиток лотереї Mega Millions було продано у штаті Південна Кароліна, підтвердили організатори лотереї 24 жовтня.

Наразі не відомо, хто саме придбав виграшний квиток.

Цей джекпот значно перевищив минулий рекордний виграш у 656 мільйони доларів в березні 2012 року, повідомляють представники лотереї.

Лотерея Mega Millions діє в 44 штатах. Ціна одного квитка – 2 долари і ймовірність виграшу джек-поту 1 до 302 мільйонів, пише CNN.

Джекпот зростав з 24 липня, коли колектив з 11 співробітників в Каліфорнії розділив між собою приз у 543 мільйони доларів США.

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