Американець виграв майже 1,6 мільярда доларів у лотерею

Американець виграв у лотерею майже 1,6 мільярда доларів, повідомляє «Голос Америки».

Виграшний квиток лотереї Mega Millions було продано у штаті Південна Кароліна, підтвердили організатори лотереї 24 жовтня.

Наразі не відомо, хто саме придбав виграшний квиток.

Цей джекпот значно перевищив минулий рекордний виграш у 656 мільйони доларів в березні 2012 року, повідомляють представники лотереї.

Лотерея Mega Millions діє в 44 штатах. Ціна одного квитка – 2 долари і ймовірність виграшу джек-поту 1 до 302 мільйонів, пише CNN.

Джекпот зростав з 24 липня, коли колектив з 11 співробітників в Каліфорнії розділив між собою приз у 543 мільйони доларів США.