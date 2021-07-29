Печерський суд обрав запобіжний захід для керівництва АРМА

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для тимчасового виконувача обов’язків голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Віталія Сигидина та його заступника Володимира Павленка. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі суду.

«Застосовано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту», – заявили в суді.

27 липня Державне бюро розслідувань заявило, що його слідчі повідомили про підозру у привласненні понад 400 тисяч доларів керівництву АРМА і двом адвокатам.

ДБР також перевіряє причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення, пов’язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генпрокурора, оперативний супровід – СБУ.

Заступник голови АРМА Володимир Павленко назвав дії слідчих тиском, метою якого є звільнення керівництва агентства.

У лютому АРМА заявляло про тиск на своїх співробітників, вказуючи на «залякування, прямі погрози та дискредитаційні акції». У відомстві заявляли, що зловмисники вдаються до «психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА».

Оціночна вартість активів, переданих в управління АРМА у 2020 році, становила майже 1,8 мільярда гривень. Загальна вартість арештованих активів АРМА, якими управляє бізнес, становить понад 3,3 мільярда гривень.

Наразі АРМА очолює тимчасовий виконувач обов’язків Віталій Сигидин. У грудні 2020 року він повідомив Радіо Свобода, що в парламентському антикорупційному комітеті триває відбір кандидатів до конкурсної комісії з обрання постійного голови агентства.