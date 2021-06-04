У АРМА повідомили, що днями невідомі стріляли у заступника голови відомства

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повідомило, що зранку 2 червня біля власного будинку було скоєно напад на заступника голови АРМА Володимира Павленка.

«За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, внаслідок чого Павленко отримав поранення середнього ступеню тяжкості. Наразі посадовець перебуває у лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає. АРМА сподівається на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників», – йдеться в повідомленні.

Радіо Свобода намагається отримати коментар від правоохоронних органів щодо інциденту.

У лютому АРМА заявляло про тиск на своїх співробітників, вказуючи на «залякування, прямі погрози та дискредитаційні акції». У відомстві заявляли, що зловмисники вдаються до «психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА».

Наразі АРМА очолює тимчасовий виконувач обов’язків Віталій Сигидин.