Київрада підтримала створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру

Київська міська рада підтримала рішення про створення ландшафтного заказника на території Протасового Яру – про це повідомив міський голова Віталій Кличко, а також громадська організація «Захистимо Протасів Яр».

Рішення підтримали 85 депутатів Київради.

«Створення заказника – це вшанування пам’яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною», – прокоментував Кличко.

Громада Протасового Яру привітала це рішення, оприлюднивши фото свого очільника Романа Ратушного, який загинув у ході бойових дій у червні. Активісти зазначили, що заказник буде створений на обох схилах яру.

«Ми свідомі того, що це лише початок. Що одним рішенням на папері заказник не створити. Ми готові і ми будемо працювати над реалізацією цього рішення. Ми будемо відстоювати це рішення, якщо буде потрібно. Попереду — багато роботи з упорядкування і розвитку Протасового Яру. Але важливий крок до мрії киян і Романа Ратушного уже здійснено», – заявила громадська організація.

14 червня громада «Захистимо Протасів Яр» у Києві повідомила про загибель свого лідера, голови однойменної громадської організації 24-річного Романа Ратушного в бою під Ізюмом 9 червня.

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Роман Ратушний – громадський активіст, найбільш відомий активною протидією забудові Протасового Яру у Києві. Він неодноразово повідомляв, що отримував погрози через свою діяльність.

У січні 2022 року Касаційний господарський суд Верховного суду відхилив касаційну скаргу компанії «Бора» щодо ділянки в Протасовому Яру, визнавши договір оренди між нею й забудовником «Дайтона-груп» недійсним.

Це було останнє з низки судових рішень на користь громади Протасового Яру, яка на чолі з Романом Ратушним захищала цю історичну місцевість у Києві від забудови.