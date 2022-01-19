Верховний суд відмовив забудовнику і визнав недійсною суборенду ділянки в Протасовому яру

Касаційний господарський суд Верховного суду відхилив касаційну скаргу компанії «Бора» щодо ділянки в Протасовому Яру. Про це повідомили 19 січня пресслужба суду та ініціатива «Захистимо Протасів Яр».

За повідомленням суду, колегія КГС розглянула касаційну скаргу «Бори» на рішення Господарського суду Києва та Північного апеляційного суду щодо визнання недійсним договору суборенди на ділянку площею 27 873 квадратних метри. Суди попередніх інстанцій стали на бік позивача – Київської міської ради та активістів, що виступали третьою стороною.

«Київська міська рада обґрунтувала позовні вимоги тим, що зазначений договір оренди земельної ділянки є нікчемним правочином, оскільки порушує публічний порядок (посягає на суспільні та соціальні основи держави), адже був спрямований на використання комунальної власності всупереч інтересам територіальної громади. КГС ВС залишив касаційну скаргу ТОВ «Бора» без задоволення, а рішення першої та апеляційної інстанцій – без змін», – йдеться в повідомленні суду.

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Відтак договір суборенди між «Борою» та іншою компанією «Дайтона груп» визнаний недійсним.

Навесні 2021 року Господарський суд Києва визнав, що в 2012 році тодішній мер Києва Леонід Черновецький безпідставно і без належного рішення Київради передав компанії «Бора» майже 28 тисяч квадратних метрів ділянки в Протасовому Яру.

Суд визнав договір суборенди між компаніями «Бора» та «Дайтона» недійсним, але забудовники оскаржили рішення. У вересні громада Протасового заявила, що апеляційний суд став на бік Київради і залишив рішення про визнання договору недійсним чинним.