ДІАМ видала близько 1200 дозволів на будівництво за перші три місяці – Чернишов

Державна інспекція архітектури та містобудування видала близько 1200 дозволів на будівельні роботи за перші три місяці роботи, повідомило Міністерство розвитку громад та територій із посиланням на голову відомства Олексія Чернишова.

За даними пресслужби, інспекція опрацювала майже 14 тисяч повідомлень про початок робіт та понад дев’ять тисяч декларацій про готовність будівель до здачі в експлуатацію.

«Тепер не треба чекати декілька місяців, щоб здати об’єкт в експлуатацію, якщо він відповідає всім вимогам. У ДІАМ цей процес займає до трьох діб, а будь-які заяви отримують реакцію в межах однієї доби. Робота над максимальною цифровізацією продовжується, це стане запорукою нівелювання будь-яких корупційних ризиків», — заявив міністр.

За даними міністерства, ДІАМ також опрацювала 800 сертифікатів про прийняття будівель в експлуатацію та видала понад 300 з них.

Кабінет міністрів України у вересні 2021 року ухвалив рішення про запуск роботи Державної інспекції архітектури та містобудування та припинення роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції.