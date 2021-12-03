«Матеріальне здобудеш, але не повернеш загиблих»: як живуть врятовані з-під завалів будинку у Дрогобичі

У місті Дрогобич, що у Львівській області, почали демонтувати будинок, який обвалився вночі 28 серпня 2019 року. Під його завалами загинули 8 людей, у тому числі і 5-річний хлопчик. Ще 8 мешканців отримали травми різної важкості. Досі одужали не всі.

Будинок обвалився через руйнування несучої стіни підвалу, згідно з висновками експертів. Але що спричинило її руйнування досі офіційно не кажуть.

Днями Дрогобицький міськрайонний суд закрив кримінальне провадження у справі обвалу будинку. Дрогобицька прокуратура подала апеляцію на це судове рішення.

Оксана Терлецька-Гавдяк зустрічає у своїй новій квартирі, яку її чоловік відремонтував сам. Після трагедії жінка пересувалась в інвалідному візку, зараз ходить за допомогою милиць.

«Надіюсь, що буду ходити без милиць. Думала, що не сяду, а я сіла. Що не встану, а я встала. Пальцями на ногах можу рухати, але не відчуваю їх. Праву стопу повністю не відчуваю. Відсутнє відчуття необхідності «піти в туалет», ‒ розповідає Оксана Терлецька-Гавдяк.

Цієї трагічної ночі жінка була у квартирі з донькою і сином. Яні сьогодні ‒ 15, Кирилові ‒ 8 років. Під час обвалу будинку діти були в своїй кімнаті, але теж отримали травми.

Втратили все, але живі

«Я лягла спати і було таке враження, що щось впало на мій дах. Обвалилась моя спальня.

Все переверталось з ліжком

Чула, як діти кричать, у моїй уяві вони стояли на краю кімнати. Яна отримала відкритий перелом ноги, син ‒черепно-мозкову травму. Обоє перебували у стані стресу, бо їх завалило. Ми були шпиталізовані у Львів. Потім я проходила реабілітацію», ‒ каже Оксана Терлецька-Гавдяк.

Сьогодні жінка має групу інвалідності. Вона ‒ одна з 82 потерпілих мешканців будинку. Оксана Терлецька-Гавдяк втратила здоров’я, а ще під завалами будинку пропали всі речі родини. Жінка показує свою сукню, вишиті нею два рушники, фотографії, срібні вироби, які вдалося комунальникам і рятувальникам витягнути з-під завалів.

Коли почула про демонтаж будинку, поїхала туди.

Ми практично все втратили

«Бачила, що чоловіки демонтують, подумала, може, вони знайдуть щось, бо все розгортають. Я хотіла купити нову машину і позичила гроші, то вони й опинились під завалами. Коли я приїхала з лікарні, нам повідомили, що будинок охороняється. Це все було під відкритим небом і ніхто нічого не охороняв. Ми практично все втратили. У поліції мені сказали, що нібито знайшли мої 20 тисяч гривень, але це були не мої гроші і я їх не взяла. Я не знала, на що людина їх збирала. У мене за стіною помер сусід. Знизу сусідка Валя з Анічкою і Давидиком померли. На першому поверсі ‒ пані Женя. Не знаю, хто ці гроші збирав», ‒ говорить Оксана Терлецька-Гавдяк.

Сьогодні, пригадуючи події 28 серпня, жінку переповнюють емоції і вона не стримує сльози. У тому помешканні її родина жила з 2003 року і це було омріяне житло.

Тепер багато чого змінилось.

Психологічно змінилась

«Психологічно я змінилась. Стала добрішою мамою, не зважаю на дрібниці. Речі перестали взагалі існувати для мене, як якась цінність. Досі на роботі тримають для мене місце. Нам дуже допомогли різні люди, моя родина. Матеріально щось можна здобути, але не повернеш тих, хто загинув», ‒ зауважує Оксана Терлецька-Гавдяк.

Будинок демонтують протягом місяця

Усім потерпілим, які опинились без даху над головою, держава надала гроші для купівлі нових помешкань. Міський голова Дрогобича Тарас Кучма каже, що особи, які втратили рідних чи здоров’я отримали ще квартири і компенсацію. Це вже була допомога спонсора. Постраждалі лікувались і проходили реабілітацію.

До кінця грудня будинок на Грушевського мають демонтувати, зауважив мер міста. Ці роботи для міського бюджету обійдуться у близько 350 тисяч гривень. А що буде на місці будинку?

Вирішуватиме громада

«Це вже вирішуватиме громада. Якщо сквер, то буде сквер, сучасний будинок, то будинок. Як скажуть люди. Всім кому належалось, виплачені кошти і люди живуть у нових квартирах. Але без держави, ми б не могли цього зробити», ‒ каже Тарас Кучма.

У будинку, який обвалився, на першому поверсі були крамниці, перукарня. Загалом, п’ять приватних підприємств. Ярослава Гавронська з сином мали крамницю з ритуальною атрибутикою.

Нам нічого не відшкодували

«На початку подали списки всіх з 64 квартир. А потім нас, п’ятьох вивели окремо і сказали почекати. Обіцяли це питання про компенсування підприємцям розглянути. А це була наша квартира, де ми зробили магазин. Ми втратили її, нам нічого не відшкодували», ‒ розповідає Ярослава Гавронська.

У міській раді пояснили, що помешкання виведені з житлового фонду, бо там вели підприємницьку діяльність, і не були застраховані.

«Підприємці були у списку і ми просили компенсації, але в уряді сказали, що бізнес має бути застрахований і нести відповідальність», ‒ пояснив Тарас Кучма.

Мешканці будинку, зокрема, які загинули під його завалами, неодноразово скаржились у комунальне підприємство, на балансі якого перебував будинок, що у підвалах є вода, на стінах квартир збільшились тріщини.

Дрогобицька окружна прокуратура скерувала справу про обвал будинку у суд 28 липня 2020 року. Підозрюють у службовому недбальстві головного інженера комунального підприємства «Управитель «Житлово-експлуатаційне об’єднання Дрогобицької міської ради»» та майстра дільниці.

Їм загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі і позбавлення права обіймати посади, штраф.

Днями Дрогобицький міськрайонний суд закрив кримінальне провадження, оскільки прокуратура невчасно скерувала обвинувальний акт.

Задоволено клопотання захисників обвинувачених

«Дрогобицькою прокуратурою у липні 2020 року було скеровано обвинувальний акт до Дрогобицького міськрайонного суду. У ході судового розгляду було задоволено клопотання захисників обвинувачених, це двох осіб. Кримінальне провадження закрите у зв’язку з закінченням строків досудового розслідування. Суд своє рішення мотивувати тим, що хоч і обвинувальний акт був затверджений в останній день строку досудового розслідування, але скерований до суду вже через декілька днів», ‒ каже Олександр Суровий, прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області.

Прокурор подав апеляційну скаргу на судове рішення у Львівський апеляційний суд.

Потерпіла Оксана Терлецька-Гавдяк не знає, хто винен у трагедії. Але принизливим вважає те, що досі суд не поставив остаточної крапки у цій справі, що людям невідома причина обвалу будинку.

На сьогодні в Дрогобичі 5-6 будинків перебувають в аварійному стані, з яких потрібно виселяти мешканців. Загалом 30% житлового фонду міста потребує капітального ремонту, а радше їх вартувало б знести і збудувати нове житло, наголошують у мерії.

Подібна ситуація зі застарілим житловим фондом спостерігається у переважній більшості українських міст. Але без державної підтримки, запровадження певної програми знесення будинків, термін експлуатації яких завершився, місцеві органи влади самостійно не впораються. На урядовому рівні мовиться про різні шляхи вирішення проблеми застарілого житлового фонду, зокрема його модернізація або знесення і будівництво на їхньому місці нових будинків за гроші приватних забудовників. Такі розмови тривають десятиліттями.