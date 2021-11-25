Зеленський заявив про створення національного авіаперевізника

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення національного українського авіаперевізника з участю європейської авіабудівної компанії Airbus.

«У рамках програми «Велике будівництво» ми робимо новий потужний крок, це наш національний авіаперевізник. Створення, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні», – сказав Зеленський.

Він додав, що національний авіаперевізник має кілька робочих назв, одна з яких Ukrainian National Airlines.

«Дуже символічно. Українські національні авіалінії – ЮНА. Як і наша держава з великою історією, але завжди енергійна і юна», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова інвестувати у повітряний флот та веде переговори із західними колегами щодо створення сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні.

Зеленський також заявив про рішення збудувати два нові аеропорти на сході України та на Закарпатті, але не уточнив, де саме вони розташовуватимуться.

Сьогодні Володимир Зеленський долучився до форуму «Велике будівництво: авіація і туризм».