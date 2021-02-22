В Україні створюють акціонерне товариство для фінансування «Великого будівництва» – Укравтодор

В Україні створюють державне акціонерне товариство зі стартовим капіталом у три мільярди доларів для фінансування «Великого будівництва», повідомила пресслужба «Укравтодору».

За словами голови «Укравтодору» Олександра Кубракова, Державний дорожній фонд не забезпечує у повному обсязі потребу фінансування для оновлення, нового будівництва та утримання мережі доріг.

«Наразі дорожня інфраструктура України відстає від рівня країн ЄС вдвічі. У 2020 році завдяки програмі президента «Велике будівництво» нам вдалося оновити 17 відсотків основної мережі доріг, ще 20 відсотків буде оновлено у 2021 році. Для швидкого стрибка до рівня передових країн треба залучити значні державні інвестиції», – зазначив Кубраков.

Він зазначив, що акціонерне товариство у структурі «Укравтодору» зможе формувати статутний капітал через випуск інфраструктурних облігацій, створювати спільні підприємства та залучати інституційних інвесторів.

22 лютого президент Володимир Зеленський, виступаючи на форумі «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого, відзвітував про протяжність зроблених доріг у країні за 2020 рік.

«Шість із половиною тисяч кілометрів доріг. Із них чотири тисячі – державного значення, і дві з половиною – місцевих доріг», – сказав президент.

Зеленський не уточнив: йдеться про будівництво нових шляхів чи ремонт уже наявних.

Президент анонсував, що на 2021 рік плани аналогічні: дві тисячі кілометрів доріг місцевого значення, і чотири з половиною тисячі – державного.

Влітку 2020 року Верховна Рада ухвалила рішення перерозподілити гроші з Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

Обсяг виділених коштів з Фонду боротьби з COVID-19 за рік становив 78,4 мільярда з 80,9 мільярда гривень, повідомила пресслужба Кабінету міністрів. В уряді розповіли, що Державне агентство автомобільних доріг використало 25,7 мільярда з 26,2 мільярда гривень, або 98,3% для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Голова «Укравтодору» назвав «комунікаційним промахом» те, що «спецфонд сформувався як COVID-фонд» і в нього увійшли кошти, призначені для доріг – їх «Газпром» у вигляді штрафів виплатив «Нафтогазу». Як наслідок, фінанси, які офіційно акумулювалися у фонд боротьби з коронавірусною інфекцією, були значною мірою витрачені на будівництво доріг.

Президентська програма «Велике будівництво» стартувала 1 березня 2020 року. Президент Володимир Зеленський обіцяв побудувати до кінця 2020 року сотні шкіл, садочків, лікарень та тисячі кілометрів доріг.