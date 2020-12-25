«Укравтодор»: дороги «Великого будівництва» завжди будуть безкоштовними

Дороги, побудовані під час програми «Велике будівництво», завжди будуть безкоштовними, повідомив «Укравтодор».

У компанії зазначили, що 23 грудня уряд затвердив постанову, яка встановлює максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, які побудовані у рамках концесії.

«В Україні ще немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів дороги. Тобто жодна з доріг Великого будівництва цього року не може стати платною. Єдина мета постанови – створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні. Зауважимо, що будівництво концесійних платних доріг обов’язково передбачає наявність безкоштовної альтернативи», – заявили в компанії.

Згідно з повідомленням, на першому етапі планується передати інвесторам 6 пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км. На цих ділянках інвестор не має права стягувати плату за проїзд, натомість він зароблятиме на придорожній інфраструктурі та availability payments (платі за доступність) з Державного дорожнього фонду.