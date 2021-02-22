Зеленський відзвітував про зроблені за рік дороги й озвучив плани на 2021-ий

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на форумі «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого, відзвітував про протяжність зроблених доріг у країні за 2020 рік.

«Шість із половиною тисяч кілометрів доріг. Із них чотири тисячі – державного значення, і дві з половиною – місцевих доріг», – сказав президент.

Зеленський не уточнив: йдеться про будівництво нових шляхів чи ремонт уже наявних.

Президент анонсував, що на 2021 рік плани аналогічні: дві тисячі кілометрів доріг місцевого значення, і чотири з половиною тисячі – державного.

Влітку 2020 року Верховна Рада ухвалила рішення перерозподілити гроші з Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

Обсяг виділених коштів з Фонду боротьби з COVID-19 за рік становив 78,4 мільярда з 80,9 мільярда гривень, повідомила пресслужба Кабінету міністрів. В уряді розповіли, що Державне агентство автомобільних доріг використало 25,7 мільярда з 26,2 мільярда гривень, або 98,3% для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Голова «Укравтодору» назвав «комунікаційним промахом» те, що «спецфонд сформувався як COVID-фонд» і в нього увійшли кошти, призначені для доріг – їх «Газпром» у вигляді штрафів виплатив «Нафтогазу». Як наслідок, фінанси, які офіційно акумулювалися у фонд боротьби з коронавірусною інфекцією, були значною мірою витрачені на будівництво доріг.

Президентська програма «Велике будівництво» стартувала 1 березня 2020 року. Президент Володимир Зеленський обіцяв побудувати до кінця 2020 року сотні шкіл, садочків, лікарень та тисячі кілометрів доріг.