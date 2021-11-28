Мінцифри почне тестування функції електронного декларування місця проживання – Федоров

Міністерство цифрової трансформації 1 грудня запустить бета-тестування функції декларування місця проживання на порталі «Дія», повідомив голова відомства, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров 28 листопада.

«Через бюрократичну складність кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі. Аби повідомити державі, де ви живете зараз, необхідно відстояти кілька черг та зібрати чимало паперових документів», – зазначив він, анонсуючи запуск, на своїй фейсбук-сторінці.

Він нагадав, що міністерство запустило послугу на події Diia Summit пів року тому для семи міст, а зараз планує масштабувати її на всю країну. Очікується, що послугу можна буде отримати за один робочий день.

Для участі в тестуванні знадобиться:

податковий номер, а також кваліфікований електронний підпис заявника та власників житла

право власності на житло має бути внесене до Реєстру нерухомості (з 2013 року)

заявник має бути старшим за 14 років

На початку листопада Федоров анонсував, що послуга зміни зареєстрованого місця проживання буде доступною з 1 грудня.

Зараз зміна місця реєстрації онлайн працює в семи містах. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу та Маріуполя.