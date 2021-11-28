Мінцифри почне тестування функції електронного декларування місця проживання – Федоров

Міністерство цифрової трансформації 1 грудня запустить бета-тестування функції декларування місця проживання на порталі «Дія», повідомив голова відомства, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров 28 листопада.
«Через бюрократичну складність кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі. Аби повідомити державі, де ви живете зараз, необхідно відстояти кілька черг та зібрати чимало паперових документів», – зазначив він, анонсуючи запуск, на своїй фейсбук-сторінці.
Він нагадав, що міністерство запустило послугу на події Diia Summit пів року тому для семи міст, а зараз планує масштабувати її на всю країну. Очікується, що послугу можна буде отримати за один робочий день.
Для участі в тестуванні знадобиться:
- податковий номер, а також кваліфікований електронний підпис заявника та власників житла
- право власності на житло має бути внесене до Реєстру нерухомості (з 2013 року)
- заявник має бути старшим за 14 років
На початку листопада Федоров анонсував, що послуга зміни зареєстрованого місця проживання буде доступною з 1 грудня.
Зараз зміна місця реєстрації онлайн працює в семи містах. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу та Маріуполя.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ