Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання

З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90-ти діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в «жовтій» та «червоній» зонах карантину.

«Сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році. При цьому обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я», – йдеться в повідомленні урядового порталу.

Згенерувати COVID-сертифікат про одужання можна буде в застосунку або на порталі «Дія» через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів. Отримати його можна буде не більше двох разів на рік, долалм в уряді.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів внутрішній та міжнародний.

Усі, хто перехворів на коронавірусну хворобу, на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 можуть безпечно вакцинуватись.