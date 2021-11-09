З 1 грудня почнеться поступовий перехід на електронну зміну місця реєстрації в усіх регіонах – Мінцифри

Змінити зареєстроване місце проживання онлайн можна буде в усіх регіонах у «Дії» зі вступом основних норм відповідного законодавства вже з 1 грудня поточного року. Про це, як передає урядовий портал, заявив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«З 1 грудня поступово кожен регіон буде переходити на електронну зміну місця реєстрації. Послуга займатиме не місяць, а всього 5-10 хвилин. Якщо ви прописуєтеся там, де проживаєте на даний момент, то достатньо буде вказати адресу, підписати КЕПом, отримати згоду власника і все. Ця послуга заощадить багато часу українцям», – сказав Федоров.

Також впровадження послуги спростить відвідування військкоматів. Більше не потрібно буде ходити до установи при переїзді кожного разу – військкомати будуть отримувати цю інформацію щоразу автоматично, сказав міністр.

Крім того, новий закон дасть змогу оформлювати пенсію чи медичну допомогу саме за місцем проживання.

Зараз зміна місця реєстрації онлайн працює в семи містах. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу та Маріуполя.