Переселенці отримали житло у Краматорську (фото)

За фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку у Краматорську 15 листопада відкрили гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб. Сертифікати на житло отримали 17 родин, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

55 переселенців заселилися у будівлю, розраховану на 17 квартир (15 однокімнатних і 2 двокімнатні). На ремонт, утеплення, облаштування споруди колишньої школи витратили 31,5 мільйона гривень. Біля будівлі обладнали дитячий гральний майданчик, спортмайданчик та місце для паркування автомобілів.

Європейський інвестиційний банк надав на цей проєкт 20,5 мільйона гривень. Також ремонт гуртожитку профінансували державний, обласний і місцевий бюджети. Будівля доступна для людей з інвалідністю, має власну твердопаливну котельню. Квартплата тут складатиме 5,30 грн за квадратний метр площі.

Під час відкриття гуртожитку Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, зазначила, що забезпечення переселенців житлом, а також виплата відшкодувань за пошкоджене та зруйноване під час бойових дій житло, – серед пріоритетів уряду.

«Ми знаємо, що дуже мало будується житла. Своїми силами місто не зможе. І ВЦА своїми силами не зможе. А разом: коли уряд, коли місто, коли керівники на місцях об’єднаються, – ми точно зможемо зрушити це питання. Тому що насправді мало квадратних метрів будується. І от такий приклад є лише добрим початком. Ми вважаємо, що 2022 рік має стати роком будівництва житла», – наголосила Ірина Верещук.

Під час вручення переселенцям сертифікатів на житло Матті Маасікас, голова представництва Європейського союзу в Україні, наголосив, що Україна є пріоритетним партнером для ЄС, а з самого початку російської агресії Євросоюз інвестував у території, що постраждали від бойових дій, та для підтримки переселенців понад 1 млрд євро.

«Доступне житло для внутрішньо переміщених осіб залишається критичним і ключовим викликом для України, для тих людей, які були змушені рятуватися від конфлікту, який триває вже понад сім років. І цей проєкт сьогодні є частиною дуже конкретних і тривалих рішень, які ми пропонуємо для людей, котрі завдяки цьому отримають одну з найважливіших речей, – власний дім», – підкреслив голова представництва ЄС в Україні.

Представник Європейського інвестиційного банку Рой Дрейкот під час спілкування із журналістами зазначив, що у банку працює надзвичайна кредитна програма для відновлення України. До неї залучили 200 млн євро.

«На жаль, через збройний конфлікт багато сімей втратили житло. Цей проєкт є одним із 246 проєктів в рамках нашої надзвичайної кредитної програми для відновлення України. В рамках цієї програми проходить реконструкція та реновація соціально важливих об’єктів інфраструктури, освітніх закладів та інших установ та інших місць, де перебувають та проживають переселенці. Наразі банк вже виділив понад 7 млрд євро. І ми будемо і надалі підтримувати вас у ваших проєктах з енергоефективності, розбудови миру та відновлення соціальної та транспортної інфраструктури, бізнессередовища», – зазначив Рой Дрейкот.

За інформацією міської ради, у Краматорську на обліку перебувають 48 тисяч переселенців. Керівник Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко зазначив, що очікується відкриття ще трьох таких гуртожитків у Покровську, Маріуполі та Бахмуті.