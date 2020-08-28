Рік після трагедії у Дрогобичі: будинок на місці, мешканці – у нових квартирах, достеменну причину обвалу не встановлено

Рік минув від трагедії у Дрогобичі Львівської області. 28 серпня 2019 року, о 2.43 обвалився один із під’їздів багатоповерхового будинку на вулиці Грушевського, 101. Внаслідок трагедії на місці, під обвалами, загинули 8 людей, у тому числі 5-річний хлопчик. 8 мешканців отримали травми різної важкості. 82 осіб визнані потерпілими. Досі обвалений будинок на місці. Прокуратура скерувала справу у суд, але не встановлено ще причини, чому частина будинку впала.

Радіо Свобода побувало у Дрогобичі. Поцікавилось, як живуть люди після трагедії? Чи забезпечені новим житлом?

«Вже минув рік, так скоро. Боже…», повторювали пенсіонерки Ліда-Мирослава Логін і Марія Самбор. Жінки прийшли помолитись за загиблих сусідів, запалити лампадки на місці трагедії і просто подивитись на свій будинок, де прожили 60 років.

Приходжу сюди і дивлюсь на свої вікна

«Ще у серці нічого не заспокоїлось. І квартиру зараз маю кращу, ніж була, але є відчуття, що не моя. Часто приходжу сюди і дивлюсь на свої вікна, як все згадаю, то душа защемить», – каже Марія Самбор.

Лідія-Мирослава Логін показує вікна своєї колись квартири на першому поверсі.

«Нічого не забулось. Дали квартиру в Дрогобичі, я її сама знайшла і задоволена нею. Але очі закрию – мені вся картина перед очима: ніч, 2.45 десь було, затрясся весь будинок, обвалився цілий під’їзд, діти плачуть, на носилках виносять людей», – говорить Лідія-Мирослава Логін.

Дві скарги жінки, написані нею у ЖЕК у 2012 і 2013 роках, у кримінальній справі.

Писала і просила – прийдіть

«Я писала, що вода у підвалі, що грибок, що стіни сиплються, що замість цементу – пісок. Писала і просила: прийдіть і покажу все, що я на першому поверсі проживаю і скоро завалюсь у підвал. Ніхто не прийшов. Я не за те, щоб когось посадили, а щоб такого більше не було. Не стало в одну ніч 8 людей, хлопчика, який мав йти у перший клас, онучка прийшла до бабусі ночувати і…нема», – розповідає Лідія-Мирослава Логін.

Зараз будинок майже без вікон. Мешканці їх познімали, забрали й свої речі. Всі проживають у нових помешканнях. Люди самі собі шукали житло, яке їм придбало місто за державні та міські гроші. Вартість квадратного метра була понад 13 тисяч гривень, загалом купили 3 тисячі квадратних метрів житла у Дрогобичі, Трускавці, Самборі, Тернополі, Львова. Експерти кожне помешкання оцінили і було придбано рівноцінне житло кожному.

З міського бюджету витрачено понад мільйон гривень, більше 40 мільйонів надала держава, також надійшли кошти меценатів для надання одноразової допомоги потерпілим, на лікування, каже міський голова Дрогобича Тарас Кучма. Мер називає кілька причин обвалу будинку торік: помилка у проєктуванні і зведенні будівлі на початку, коли його будували ув’язненні з місцевої тюрми, використовували під час будівництва неякісні матеріали, а ще був вплив природного середовища, тобто вода підмивала будинок.

Справу передано у суд

У ході досудового розслідування встановлено, що можливою причиною обвалу будинку є просідання цегляної кладки внаслідок неналежної якості цегли. Також слідчі з’ясували, що мешканці зверталися у комунальне підприємство, на балансі якого перебував будинок і скаржились на воду у підвалах, тріщини на стінах у квартирах, але жодної перевірки не було проведено.

За словами міського голови, сьогодні не можна демонтувати будинок, бо потрібно обстежити підвал, щоб встановити чітку причину трагедії. Міська влада пропонує або розібрати будівлю або знести її направленим зривом, чого побоюються мешканці сусідніх будинків.

Але оскільки будинок під арештом, то ніяких дій без рішення суду не можна вчиняти щодо будинку.

За словами прокурора міської Дрогобицької прокуратури Олександра Сурового, не зносять будинок, тому що немає ще деяких експертиз на даний час.

Торік щодо трагедії у Дрогобичі було порушено кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу.

Прокуратура скерувала справу до суду

«28 липня Дрогобицька прокуратура скерувала справу до суду. Обвинувальний акт про обвинувачення головного інженера комунального підприємства «Управитель «Житлово-експлуатаційне об’єднання Дрогобицької міської»» та майстер дільниці. Вказані особи звинувачують у службові недбалості, внаслідок якого загинули люди, були тяжкі наслідки, заподіяно шкоду особам. Після скерування обвинувального акту до суду, було призначено підготовче судове засідання. Оскільки потерпілі не з’явилися, то перенесено на 4 вересня. Підозрюваним загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі і позбавлення права обіймати посади, штраф», – повідомив прокурор.

58% будинків у місті потребують ремонту

Трагедія у Дрогобичі спричинила перевірку загалом житлового фонду у місті. Відтак 58% будинків потребують капітального ремонту, каже міський голова.

Люди не хочуть відселятися

«Будинок, який розташований поруч із тим, який обвалився, потребує серйозної реконструкції. Під час обстеження будинків побачили, що вони без фундаменту, будувались із розрахунку на 35-40 років, а стоять понад 60. Але є ще проблема, що люди не хочуть відселятися. Ми зараз почали працювати над програмою, проектно-кошторисною документацією», – зауважив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Жодне місто без державної підтримки не зможе вирішити проблему старого житлового фонду.

Чотириповерховий будинок у Дрогобичі, у якому сталась трагедія рівно рік тому, був заселений у 1961 році. Тут розташовувались 64 квартири і були зареєстровані 73 людини, з яких 8 загинули.