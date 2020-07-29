Поліція передала до суду справу про минулорічний обвал будинку в Дрогобичі

Поліція повідомила про завершення досудового розслідування у справі про минулорічний обвал будинку в Дрогобичі

У Нацполіції Львівської області повідомили про скерування до суду справи про обвалу будинку в Дрогобичі на Львівщині, внаслідок якого в серпні 2019 року загинули вісім людей.

«28 липня слідчі Дрогобицького відділу поліції за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт щодо двох працівників місцевого комунального підприємства скеровано на розгляд суду. Підозрюваним – 58-річному чоловіку та 61-річній жінці – жителям міста Дрогобич (працівники комунального підприємства – ред.), загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого», – йдеться в повідомленні.

28 серпня 2019 року близько третьої години ночі стався обвал будинку на вулиці Грушевського у місті Дрогобич Львівської області. Внаслідок події загинули восьмеро людей, ще семеро були травмовані. Поліція затримала двох працівників ЖЕКу. Причиною обвалу будинку назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу.