Міськрада Дрогобича назвала причину обвалу будинку, в якому в серпні загинули 8 людей

Причиною обвалу будинку в Дрогобичі на Львівщині, внаслідок якого в серпні загинули вісім людей, стало руйнування середньої несучої стіни підвалу, повідомляє міська рада з посиланням на висновок технічного звіту.

«Причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу по осі Б, в осях 4-5, яке, можливо, виникло внаслідок: просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли й розчину, внаслідок значного зволоження і відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва; можливого втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору обвалених конструкцій, які лежать поверх цієї стіни підвалу», – цитує міська рада висновки експертів.

28 серпня вночі обвалилась половина під’їзду житлового будинку у Дрогобичі. Внаслідок цього загинули вісім людей, у тому числі п’ятирічний хлопчик. Семеро людей були травмовані.

Будинок обгородили і мешканцям заборонили заходити у свої квартири.

У Львівській обласній адміністрації підрахували: щоб купити для людей 64 квартири потрібно 45 мільйонів гривень, виходячи з цін на житло на вторинному ринку у Дрогобичі.

Поліція затримала двох працівників ЖЕКу, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі до трьох років.

Раніше слідчі розглядали кілька версій причин обвалу будинку, а це перепланування одного з приміщень, яке використовувалось у комерційних цілях, неналежний стан будівлі, недбале ставлення до своїх обов’язків комунальниками.