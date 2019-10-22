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22 Жовтень 2019, Київ 20:09
Новини | Події

Міськрада Дрогобича назвала причину обвалу будинку, в якому в серпні загинули 8 людей

«Причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу», – цитує міська рада висновки експертів

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Причиною обвалу будинку в Дрогобичі на Львівщині, внаслідок якого в серпні загинули вісім людей, стало руйнування середньої несучої стіни підвалу, повідомляє міська рада з посиланням на висновок технічного звіту.

«Причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу по осі Б, в осях 4-5, яке, можливо, виникло внаслідок: просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли й розчину, внаслідок значного зволоження і відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва; можливого втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору обвалених конструкцій, які лежать поверх цієї стіни підвалу», – цитує міська рада висновки експертів.

Обвал під’їзду у Дрогобичі – кадри з місця подій
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Обвал під’їзду у Дрогобичі – кадри з місця подій

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28 серпня вночі обвалилась половина під’їзду житлового будинку у Дрогобичі. Внаслідок цього загинули вісім людей, у тому числі п’ятирічний хлопчик. Семеро людей були травмовані.

Будинок обгородили і мешканцям заборонили заходити у свої квартири.

У Львівській обласній адміністрації підрахували: щоб купити для людей 64 квартири потрібно 45 мільйонів гривень, виходячи з цін на житло на вторинному ринку у Дрогобичі.

/**/ /**/ /**/ Біля будинку, де трапилась 28 серпня вночі трагедія, лампадки, квіти, м'які іграшки
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Поліція затримала двох працівників ЖЕКу, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі до трьох років.

Раніше слідчі розглядали кілька версій причин обвалу будинку, а це перепланування одного з приміщень, яке використовувалось у комерційних цілях, неналежний стан будівлі, недбале ставлення до своїх обов’язків комунальниками.

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