У Дрогобичі мешканці обваленого будинку скаржаться на умови проживання і заборону забрати речі з квартир

У Дрогобичі мешканці будинку, під'їзд якого обвалився 28 серпня 2019 року, скаржаться на те, що не можуть забрати речі зі своїх квартир. Адже, згідно з рішенням Дрогобицького суду від 2 вересня, будинок на вулиці Грушевського, 101 арештований. Місцева влада, поліція, прокуратура, обласні посадовці не беруть на себе відповідальність, щоб зробити доступ людям до помешкань. Внаслідок трагедії у Дрогобичі загинули 8 людей, в тому числі 5-річний хлопчик. 7 мешканців отримали різні травми і перебувають на лікуванні у Дрогобичі та Львові.

Біля будинку на вулиці Грушевського, 101 – квіти, лампадки, дитячі іграшки і вціліла ікона, яку зняли зі стіни однієї з квартир. Біля будинку лежать мішки із речами людей з квартир, що зруйновані.

Днями звідусіль будинок міська рада обгородила парканом. Комунальники розчистили завали, але далі продовжують роботи, є велика ймовірність, що впаде дах. Двері у вцілілі під’їзди зачинені. Цілодобово тут чергують поліцейські.

Анна Кирилюк, яка очолила громадську організацію співвласників квартир, розповіла, що не потрапила у квартиру, де мешкав її син, бо вже двері не відчинялись.

У квартирах все залишилось

«Будинок просів після обвалу. Нам заборонено підніматись. Хто що міг одразу після трагедії винести, то забрав речі. У квартирах все залишилось, навіть дехто документи не забрав», – розповідає Анна Кирилюк.

Інший мешканець будинку Михайло Білокур показує на вікна свого помешкання на другому поверсі. Тут він проживав із дружиною і 24-річним сином. Чоловік журиться, що не може потрапити у квартиру, щоб бодай забрати теплі речі.

Перше питання – щоб люди добрались до квартир

«Могла б під’їхати автовишка, я б вибив вікно і під свою відповідальність міг залізти. Зараз ще можна це зробити, поки ще ситуація не стала гіршою. Бо потім дощі і сніг почнуться. Черевики, одяг – усе в хаті, меблі, побутова техніка. Зараз перше питання – щоб люди добрались до квартир і забрали все необхідне. Поліція сказала йти у прокуратуру, прокуратура каже йти до слідчого поліції. Мер каже, що це питання не вирішує», – говорить Михайло Білокур.

Його сім’я винайняла квартиру у Дрогобичі за 2500 гривень на місяць і плюс ще вартість комунальних послуг. Адже лише два дні родина ночувала у гуртожитку, який їм надала міська рада. Радіо Свобода 29 серпня застало Білокурів у кімнаті, де були три ліжка, маленька шафа, не було холодильника, можливості помитись (через відсутність душової кімнати), не кажучи про жахливий туалет. Такі умови Білокури просто не витримали.

Сім'я з немовлям проживає у жахливих умовах

У гуртожитках і готелі проживає 28 осіб, за інформацією мерії. Решта мешканців будинку самостійно знайшли дах над головою у рідних, друзів, знайомих чи орендували житло.

У найважчих умовах опинилась родина Хомичів. П'ятьом членам цієї родини, серед яких 5-місячне немовля, мерія надала дві кімнати у гуртожитку. Батьки Андрія Хомича проживають у кімнаті, де лише три ліжка і стіл, маленьку шафу вони перенесли у кімнату сина, невістки і маленького внука, щоб їм створити бодай трішки комфортніше проживання.

Хотілося б бажати кращого житла

«Ми вже собі самі організували тут якось, щоб проживати: килимки постелили, поприбирали, ліжка переставили. Холодильник тут був, щось там морозить. Ліжечко для дитини з жінкою самі з квартири винесли, навіть не розкручували, швидко все, лише переживали, щоб вмістилось у двері. Волонтери допомагають. Хотілося б бажати кращого житла, бо такі умови з дитиною жахливі. Люди довкола живуть, приходять з роботи і чути шум, дитина просинається. Кажуть, що нам щось шукають. Наразі нема нічого. Пропонували у мерії, щоб запитали у друзів. Наша знайома може нас взяти, але без батьків. Я не хочу залишати батьків, вони мають бути біля нас», – каже Андрій Хомич.

Молоді батьки показують, як миють дитину, ставлячи ванночку на підлогу, у пляшках приносять теплу воду. Готують на кухні, що є на поверсі. Антисанітарні умови в душовій і туалеті.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма пояснює, що сім’я до нього не приходила, і відразу ж додає, що люди з мерії вивчають умови проживання кожного, повторивши те саме, що коментував Радіо Свобода ще 29 серпня.

Люди від мерії перевіряють



«Ми шукаємо, куди переселити, я сказав, що не буду бігати за кожним, бо комусь щось подобається, комусь – ні. Мешканцям із 10-ї квартири не подобалися умови тимчасового проживання – і ми знайшли нову кімнату. Люди від мерії перевіряють і мають мені доповісти, які у кого проблеми. Ініціативна група співвласників будинку говорить про всі проблеми і питання, які виникають», – наголосив мер Дрогобича Тарас Кучма.

Волонтери і міська влада організували безкоштовні обіди і вечері для мешканців будинку. Такою допомогою користуються 12 людей, а ще двом хворим особам їжу приносять у кімнати. Місцеві підприємці і дрогобичани допомагають продуктами.

Голова Львівської обласної адміністрації Маркіян Мальський наголосив у коментарі Радіо Свобода, що з резервного фонду обласного бюджету виділили понад мільйон гривень для родин, постраждалих і загиблих через обвал будинку в Дрогобичі. Ці гроші мають скерувати на медичну допомогу потерпілим, матеріальну допомогу сім’ям загиблих і травмованих. Родинам, які втратили рідних, обіцяють виплатити по 100 тисяч гривень,травмованим людям, залежно від стану, по 50 чи 75 тисяч гривень. Наразі кошти ніхто не отримав.

На сьогодні міська рада не має висновку експертів щодо стану будинку. Тому невідомо, що буде з будинком надалі. Потерпілими внаслідок обвалу будинку визнані лише ті люди, які втратили рідних чи отримали травми, а решта мешканців – ні.

Спершу мовилось про те, що експертиза будинку буде готова через 10 днів. Тепер називають іншу дату – 15 жовтня. В експертну групу входять, зокрема, фахівці «Західного експертно-технічного центру держпраці», університету «Львівська політехніка». Однак вони не коментують попередні результати обстеження будинку. Як повідомив один із експертів, на вимогу прокуратури вони підписали документ про нерозголошення інформації.

Експертиза досі не готова

Відтак на 12-й день після трагедії у Дрогобичі невідомо, що стало причиною обвалу будинку, хто винен і чи взагалі хтось відповідатиме за те, що загинули 8 людей, травмовані 7, а решта мешканців втратили житло, не кажучи про психологічний стан людей. Слідчі розглядають кілька версій причин обвалу будинку: перепланування одного з приміщень, яке використовувалось в комерційних цілях, неналежний стан будівлі, будівельні помилки.

Двоє працівників ЖЕКу, який обслуговував будинок, згідно з рішенням Дрогобицького суду, перебувають під домашнім арештом у нічний час (запобіжний захід діятиме протягом 2 місяців). Їх підозрюють у службовому недбальстві, що призвело до обвалу будинку.

Трагедія у Дрогобичі сталась 28 серпня о 2:43. Одразу було відомо про загибель 2 людей, потім рятувальники із-під завалів витягнули тіла ще 6 осіб, у тому числі і 5-річного хлопчика.

У чотириповерховий будинок на вулиці Грушевського, 101 перші мешканці заселились у 1961 році. Тут було 64 квартири, повністю зруйновані 7 помешкань половини другого під’їзду. У будинку були зареєстровані 73 людини, з яких 8 загинули.