Сьогодні в Дрогобичі прощаються із загиблими під обвалом частини будинку мешканцями

Сьогодні у Дрогобичі Львівської області прощаються із 6 мешканцями, які загинули під обвалом частини будинку вночі 28 серпня. Одну людину поховали 29 серпня, а на днях родина і дрогобичани проведуть в останню путь ще одну загиблу жінку. Внаслідок обвалу частини будинку на вулиці Грушевського, 101 у Дрогобичі загинули 8 людей, у тому числі 5-річний хлопчик. 7 людей отримали різні травми і перебувають на лікуванні у Дрогобичі та Львові. Життю людей нічого не загрожує.

Другий день Дрогобич – у жалобі. Тут скрізь говорять про трагедію і загиблих. А сьогодні рідні та містяни проведуть в останню путь 64-річну Валентину Джуринську і її двох онуків – 5-річного Давида і 21-річну Анну, 79-річну Катерину Горняк, 80-річну Євгенію Нищук і 42-річного Валерія Пилипціва, дружина якого травмована перебуває у шпиталі.

57-річного Степана Мисіва поховали 29 серпня. Із 44-річною Ольгою Баран рідні і дрогобичани прощатимуться на днях. Восьмеро віднайдених під завалами людей, за даними судмедекспертів, загинули у момент обвалу.

Іван Баран втратив дружину, а донька отримала травми і перебуває у лікарні. Чоловік не може оговтатись від горя. Каже, що Ольга була дуже активною жінкою і не раз скаржилась на проблеми з будинком.

Тепер я без жінки, без нічого, без хати

«Останні 15 років, а ще й до того, писалося про те, що вода підтоплювала будинок. І колективна скарга була від усього будинку. Оригінал має бути у нас, якщо знайду…Моя жінка загинула, вона постійно тим займалася як голова будинку, постійно ходила у ЖЕК. Тепер я без жінки, без нічого, без хати. Ця трагедія – це наслідок безвідповідальності», – каже Іван Баран.

У чотириповерховому будинку на вулиці Грушевського, 101 у Дрогобичі – 64 квартири. Люди у цю «хрущовку» заселились у 1961 році. Сьогодні тут зареєстровані 73 людини, з яких 8 загинули. Обвал стався у половині квартир другого під’їзду. Однак є загроза, що може впасти іще частина будинку, тому перебувати у ньому людям просто небезпечно. Їх всіх виселили, а будинок поліція обіцяє цілодобово охороняти. З квартир, які розташовані подалі від обвалу, мешканцям дозволили взяти речі.

Потерпілі розповідають

Ми не знаємо, де далі жити

«Заходила у квартиру з експертом. У нас тріщин у під'їзді немає. У підвалі постійно була вода. Говорять, що перепланування могло бути у перукарні на першому поверсі. Я туди постійно ходила, там нічого не було переплановано. Ми на ногах від моменту трагедії. Постійно біля будинку. Чоловік допомагав завали розбирати. Я вибігла за ним. Був шок, а коли почали мертвих витягувати, то стан не можна описати. Ти лягаєш спати, а не знаєш, що може бути зранку. Ми деякі речі стараємось забрати. Нам ніхто конкретно нічого не каже. Ночували у родичів, бо у гуртожитку дали кімнату, а там не можна бути. З харчуванням немає проблем, проблема, що ми не знаємо, де будемо жити», – каже мешканка будинку Мар’яна.

Ми не раз звертались у ЖЕК

«У мене у квартирі сильних тріщин немає, є на 4-му поверсі. Труби в жахливому стані у будинку. Ми не раз звертались у ЖЕК, вони зверху замазали – і все. Мені 39 років, нас у квартирі проживало 6 осіб – я, мій чоловік, двоє наших дітей 3 і 6 років і двоє батьків. Ночували у родичів, але не можемо бути їм на голові. Нас багато. Дали місце у гуртожитку таке, що там не можна перебувати», – розповідає Тетяна Мицан.

Люди скаржаться на тимчасові умови проживання

Багатьох потерпілих забрали до себе на проживання родичі. Іншим надали місця у готелі і гуртожитку. Люди скаржаться на жахливі умови у гуртожитку. Подружжя Білокурів, яке має 24-річного сина, показує кімнату на три ліжка, маленьку шафу, у гуртожитку немає холодильника, ніде помитись, бо немає душової, жахливий туалет.

Ми 4 роки тому купили квартиру

«Нам сказали, що ми тут тимчасово, до неділі. Тут не можна жити в таких умовах. А у нас така квартира була, стільки праці вклали, донедавна робили ремонт. Жити в таких умовах не раджу нікому. Ми 4 роки тому купили квартиру, все там зробили, економили і важко працювали, щоб жити у нормальних умовах. Нам все обійшлось у 30 тисяч доларів. А тепер у свої 50 років так по чужих хатах ходити…», – Віра Білокур не стримує сліз.

Відмовилась від проживання у кімнаті гуртожитку Галина Коваль, у якої двоє дітей і на днях вони підуть у школу, бо дітям навіть ніде буде робити домашнє завдання і приготувати їм їсти.

«Холодильника немає, спека, де продукти тримати. Тут всього бракує. Немає елементарних умов», – говорить жінка, яку з дітьми забрав до себе брат.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма пояснює, що було обмаль часу, щоб організувати для людей кращі місця для проживання.

Надаємо людям тимчасове житло

«Ми перевіряємо, хто де влаштувався, і вирішимо це питання. Виходили з того, що мали. Надаємо людям тимчасове житло. У нас є гуртожитки і квартири, які самі люди дають. Немає проблем із переселенням. Люди хочуть чіткості, а ми не можемо їм поки сказати, куди вони можуть зайти. До 10 днів буде висновок від експерта, що далі робити з цим будинком», – наголошує Тарас Кучма.

У Дрогобичі, за даними мера, 58% житлових будинків потребують капітального ремонту. А грошей у міста на це немає. Після трагедії мешканці інших багатоповерхівок закидали міську владу скаргами, люди мають страх перебувати у своїх квартирах, особливо у тих будинках, де є тріщини.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма не знає, чи було перепланування у будинку на вулиці Грушевського, 101, бо таких документів немає. Наголошує, що будинок не був в аварійному стані, що мешканці до нього зі скаргами не звертались щодо підтоплення підвалів, стану будинку загалом. Однак люди кажуть, що звертались у ЖЕК, який підпорядкований міській раді. Міська влада не називає версії причини обвалу будинку.

Поліція затримала двох працівників ЖЕКу – головного інженера і начальника дільниці з ремонту і обслуговування житлового фонду. Їх підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, і 30 серпня Дрогобицький суд обере їм запобіжний захід. Ця стаття передбачає позбавлення волі до трьох років.

Слідство у справі трагедії у Дрогобичі триває, прокуратура вилучила необхідні документи, які вивчає. Розглядає кілька версій причин обвалу будинку – а це і можливе перепланування якогось із приміщень будинку, порушення при будівництві, можливо, вода, яка постійно, за словами мешканців, була у підвалах, підмила фундамент.

Підприємець Роман Гавронський на першому поверсі будинку, де обвалився під’їзд, мав магазин, а поруч мешкала його мама. Він говорить про те, що ніхто із власників нежитлового майна не робив жодних перепланувань і не зносив стін.

Центральна стіна підмивалась водою

«Можна зайти і подивитись моє приміщення. Там всі стіни на місці. Я ніколи нічого не тримав у підвалі, там була постійно вологість і вода. Центральна, основна, стіна підмивалась водою. Це вона, мабуть, дала посадку. Недавно у перукарні пішла сильна тріщина і поруч в однокімнатній квартирі. Я туди заходив і ще на це звернув увагу. А ще при будівництві були неправильно поставлені плити», – припускає Роман Гавронський.

На місці трагедії рятувальники припинили роботи. Комунальні служби розчищають завали.

Для потерпілих міська влада і дрогобичани організували харчування у школі. Люди приносять воду, продукти, речі, відкрили благодійний рахунок, щоб допомогти родинам.

До слова, люди у Дрогобичі сподівались, що приїде президент України. Адже трагедія забрала життя 8 людей, позбавила людей даху над головою, майна. І проблему аварійного житла у місті, кажуть, місцевим органам влади вирішити самостійно нереально.