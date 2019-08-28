2 загиблих, 7 поранених, ще тіла під завалами – наслідки обвалу будинку в Дрогобичі

Унаслідок обвалу житлового будинку в Дрогобичі двоє людей загинули, 7 поранених, із них 4 дітей. Трагедія сталась вночі 28 серпня о 2 годині 43 хвилини. Рятувальники шукають під завалами ще тіла. Скільки людей можуть бути у «​пастці»​ – невідомо. Говорять про 5 осіб.

Тіло чоловіка 1957 року народження розпізнали. Жінку 1974 року народження, яка теж імовірно загинула, ще не витягнули з-під завалів. Рятувальники розбирають будівельні конструкції і робитимуть момент тиші, щоб дзвонити на мобільні телефони потерпілих і виявляти місця їхнього перебування. Доля 5 мешканців будинку – невідома. Однак рятувальникам важко проводити пошуки, бо бетонні плити перекриття ледь тримаються і становлять загрозу для життя.

Заступник начальника Головного управління ДСНС у Львівській області Валерій Голубенко наголосив, що є небезпека обвалу елементів конструкції будинку.

Не можу сказати, чи живі люди ще під завалами

«Є фахівці, які оцінюють ситуацію щодо виконання подальших робіт. Всередині будинку роботи припинились і проводяться назовні. Усього врятовано 6 людей, одна сама вийшла. Одну людину мертву дістали під завалами, а одна ще там є. Ми цю жінку бачимо. Не можу сказати, чи живі люди ще під завалами, але вони там є. Родичі і поліція це стверджують. Роботи проводимо далі», – каже полковник Валерій Голубенко.

У під’їзді проживали 16 осіб, скільки саме було вдома на момент трагедії – міська влада з’ясовує. Двом дітям і двом дорослим, які отримали різні поранення, надають медичну допомогу у Дрогобицькому шпиталі. За словами медиків, їхній стан стабільний. Ще 2 дітей із мамою перевезли на лікування у Львів.

Іван Кардаш, який мешкає у сусідньому під’їзді, розповів Радіо Свобода, що почув коливання будинку близько 3 годині ночі.

У підвалі, коли падав дощ, збиралась вода

«Я виглянув через балкон і побачив, що у сусідньому під’їзді впав балкон. Одразу викликав рятувальників. Ми вибігли на вулицю. Почули крики людей, побачили, що весь під’їзд будинку обвалився. Жінка, яка звідти вибігла, сказала, що якраз виходила з хати на роботу, не могла відчинити двері, але штовхнула і вийшла на сходовий майданчик, і в цей момент обвалився під’їзд. Її донька залишилась у квартирі. У цьому будинку були тріщини. А в підвалі якраз, де той під’їзд, коли падав дощ, збиралась вода. Люди скаржились у ЖЕК», – каже очевидець Іван Кардаш.

Троє молодих чоловіків розповіли, що вони проїжджали вулицею й побачили, що на вулицю Грушевського їдуть рятувальники і медики.

Її мама крикнула, а потім замовкла

«Ми також приїхали, подумали, що, можливо, буде потрібна допомога. Якраз рятувальники приїхали і з ними полізли, дістали 4 людей, бо легко було, а 5 людину, дівчину років 18-19, десь 2 години діставали, бо її затиснуло плитою. Її мама крикнула, а потім замовкла, ще не дістали її. У дитини 8 років були ноги переламані, вона подумала, що сервант упав на неї. Кого врятували, всі були при свідомості», – говорить очевидець Ростислав Овчар.

За інформацією прокуратури, порушено кримінальне провадження за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), тобто за фактом можливого порушення законодавства посадовими особами міської ради чи інших служб, внаслідок дій яких могла статись трагедія.

«Зареєстровано також поліцією провадження за фактом обвалу будинку. Справи об’єднані в одне кримінальне провадження. Вилучаємо документи в обленерго, газовій службі, допитуємо свідків», – повідомив керівник Дрогобицької місцевої прокуратури Юрій Малахівський.

За словами мешканців будинку, вони звертались у ЖЕК із листами про те, що на будинку були тріщини. Загалом у цій «хрущовці», збудованій у 1960 році, прописані 73 людини у 64 квартирах. Лише в одному з під’їздів у 2018 році було проведене обстеження і не було виявлено серйозних ушкоджень, каже міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

««Архбудконтрооль» надав висновки. Але перевіряли не той під’їзд, який обвалився. Від його мешканців не було офіційних звернень. В інші служби були звернення, все з’ясовуємо. Перукарня там 10 років тому була відкрита. Перевіряємо, чи були тріщини, чи переплановувалось щось», – наголосив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Міська влада Дрогобича і керівник Львівської обласної адміністрації пообіцяли розселити потерпілих у готелях чи інших приміщеннях. Люди перебувають у шоковому стані. Адже втратили рідних, все майно і дах над головою.

У Дрогобичі і загалом на Львівщині тисячі таких будинків, збудованих у радянський час. Їх називають «хрущовками» і стан будівель переважно аварійний.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України пропонує реконструювати «хрущовки» за згоди щонайменше 75 відсотків власників квартир та іншого нерухомого майна в межах кварталу або мікрорайону.

Відповідні зміни передбачає розроблений міністерством законопроєкт. Таке повідомлення було поширене днями.