Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Серпень 2019, Київ 14:19
Відео

Обвал під’їзду у Дрогобичі – кадри з місця подій

Обвал під’їзду у Дрогобичі – кадри з місця подій
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:20 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

28 серпня о 02:46 у місті Дрогобич, що на Львівщині, по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому житловому будинку з чотирма під’їздами стався вибух. Станом на 11:00 рятувальники в Дрогобичі Львівської області виявили тіла двох загиблих людей. У ДСНС вказали також, що співробітники служби витягли з-під завалів шістьох людей, госпіталізації потребували семеро потерпілих, з яких, за уточненою інформацією, п’ятеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, фахівці припускають, що під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG