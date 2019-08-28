Обвал під’їзду у Дрогобичі – кадри з місця подій

28 серпня о 02:46 у місті Дрогобич, що на Львівщині, по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому житловому будинку з чотирма під’їздами стався вибух. Станом на 11:00 рятувальники в Дрогобичі Львівської області виявили тіла двох загиблих людей. У ДСНС вказали також, що співробітники служби витягли з-під завалів шістьох людей, госпіталізації потребували семеро потерпілих, з яких, за уточненою інформацією, п’ятеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, фахівці припускають, що під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей.