До Дрогобича прибули рятувальники і кінологи з Києва

До місцевих рятувальників, які розбирають завали на місці обрушення конструкцій другого під’їзду житлового будинку в Дрогобичі Львівської області, вночі 28 серпня приєдналися 20 рятувальників Мобільного рятувального центру ДСНС, які виконують роботи підвищеної складності, та 2 кінологічні розрахунки. Про це йдеться в повідомленні на сайті держслужби.

Станом на 13:00 дані про жертви і потерпілих не змінилися: загинули дві людини, ще семеро госпіталізовано (з них, за уточненою інформацією, п’ятеро дітей).

До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено близько 470 людей та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 189 людей, три кінологічних розрахунки і 29 одиниць техніки.

28 серпня о 02:46 у місті Дрогобич по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. У перших повідомленнях ДСНС ішлося про вибух газу, нині рятувальники вказують, що «причина встановлюється». Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.