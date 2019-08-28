У Дрогобичі газ не вибухав – «Львівгаз»

Регіональна газова компанія «Львівгаз» заявила, що причиною обрушення частини будинку в Дрогобичі вночі 28 серпня був не вибух газу.

«Жодних вибухів не було, природний газ не міг бути причиною обвалу», – твердять газовики. «Фахівці АТ «Львівгаз» відразу вночі провели обстеження підземних газопроводів, підвалів, під'їздів, контрольних трубок і всіх інших підземних інженерних комунікацій у радіусі 50 метрів на загазованість навколо будинку №100/1 на вул. Грушевського в Дрогобичі, в якому стався обвал під'їзду №2. Загазованості не виявлено», – йдеться в повідомленні пресслужби компанії, яке цитує агентство «Інтерфакс-Україна». У «Лвівгазі» також уточнюють, що 27 серпня викликів на службу «104» про витоки природного газу з цього будинку не надходило.

Вибух газу, названий як попередня причина обвалення будинку, малоймовірний, заявляють тепер і в ДСНС. «З початку руйнування цієї будівлі була підозра, що стався вибух газу, проте в процесі проведення робіт і роботи газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна», – сказав заступник директора департаменту реагування ДСНС Петро Коротинський на брифінгу в Києві.

Станом на 11:00 рятувальники в Дрогобичі Львівської області виявили двох загиблих людей у будинку, де вночі 28 серпня сталося руйнування конструкцій із першого по четвертий поверх. У ДСНС вказали також , що співробітники служби витягли з-під завалів шістьох людей, госпіталізації потребували семеро потерпілих, з яких, за уточненою інформацією, п’ятеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, фахівці припускають, що під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей.