Вибух газу в Дрогобичі: загинули двоє, госпіталізовані семеро людей

Станом на 8:30 рятувальники в Дрогобичі Львівської області виявили двох загиблих людей будинку, де внаслідок вибуху газу вночі 28 серпня сталося руйнування конструкцій із першого по четвертий поверх.

«О 08:20 на місці обвалу під'їзду житлового будинку в м. Дрогобич знайдено ще одну загиблу особу», – ідеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що співробітники служби витягли з-під завалів шістьох людей, госпіталізації потребували семеро потерпілих, з яких четверо дітей. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

28 серпня о 02:46 у місті Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 399 людей та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 чоловік особового складу (у тому числі три кінологічні розрахунки) та 20 одиниць техніки.