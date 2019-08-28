У Дрогобичі стався вибух газу в житловому будинку, є загиблі і потерпілі – ДСНС

Щонайменше одна людина загинула, ще семеро (з них троє дітей) госпіталізовані в місті Дрогобич Львівської області внаслідок вибуху газу в житловому будинку. Такі дані станом на 6:05 28 серпня подає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Підрозділами ДСНС врятовано 5 осіб, з них 1 дитина. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – ідеться в повідомленні.

За даними ДСНС вибух побутового газу в чотириповерховому будинку, що складається з чотирьх під’їздів, стався 28 серпня о 02:46 у місті Дрогобич по вулиці Грушевського, 101. «Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання», – інформують рятувальники.

До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 173 людини та 32 одиниці техніки, з них від ДСНС 88 чоловік особового складу (у тому числі 1 кінологічний розрахунок) та 16 одиниць техніки.