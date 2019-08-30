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30 Серпень 2019, Київ 12:09
Новини | Події

Обвал частини будинку в Дрогобичі: рятувальники завершили розбір завалу

Вночі 28 серпня в Дрогобичі обвалилася частина чотириповерхового будинку

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Рятувальники завершили розбір завалу після обвалу частини будинку в Дрогобичі Львівської області, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«29 серпня о 18:00 у місті Дрогобич Львівської області в повному обсязі завершено роботи з розбору завалу будівельних конструкцій», – повідомили рятувальники зранку 30 серпня.

Наслідки обвалу під’їзду в Дрогобичі у восьми фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наслідки обвалу під’їзду в Дрогобичі у восьми фото

28 серпня о 2:46 у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилася частина чотириповерхового будинку. За даними рятувальників, вісім людей загинули, серед них – одна дитина. Ще семеро шпиталізовані.

Спочатку ДСНС повідомила про вибух газу, однак згодом цю версію відкинули.

Серед можливих причин інциденту – ремонт в одному з приміщень.

Поліція відкрила провадження за статтями 270-1 (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства), 364 (зловживання владою або службовим становищем) та 367 (службова недбалість).

Через обвал будинку затримали двох співробітників комунального підприємства. Це 57-річний чоловік і 60-річна жінка.

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