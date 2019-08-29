Після обвалу частини будинку в Дрогобичі затримали двох людей – поліція

Після обвалу частини будинку в Дрогобичі Львівської області затримали двох співробітників комунального підприємства, повідомила поліція регіону. Це 57-річний чоловік і 60-річна жінка.

«Невдовзі вирішиться питання про обрання їм міри запобіжного заходу», – пообіцяли поліцейські.

Кримінальне провадження відкрите за статтями 270-1 (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства), 364 (зловживання владою або службовим становищем) та 367 (службова недбалість).

28 серпня о 2:46 у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилася частина чотириповерхового будинку. За даними рятувальників, вісім людей загинули, серед них – одна дитина. Ще семеро шпиталізовані.

Станом на ранок 29 серпня пошуково-рятувальні роботи завершені.

Спочатку ДСНС повідомила про вибух газу, однак згодом цю версію відкинули.

Серед можливих причин інциденту – ремонт в одному з приміщень.