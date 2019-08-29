Під завалами в Дрогобичі людей немає – голова ДСНС

За оперативною інформацією, під завалами будинку в Дрогобичі Львівської області людей немає, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«Станом на 6:30 29 серпня на місці зруйнованого під’їзду будинку по вулиці Грушевського, 101/1 пошуково-рятувальні роботи завершено. Наразі продовжується розбирання завалу», – написав Чечоткін.

28 серпня о 2:46 у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилася частина чотириповерхового будинку. За даними рятувальників, вісім людей загинули, серед них – одна дитина. Ще семеро шпиталізовані.

Спочатку ДСНС повідомила про вибух газу, однак згодом цю версію відкинули.

Серед можливих причин інциденту – ремонт в одному з приміщень.