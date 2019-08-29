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29 Серпень 2019, Київ 08:42
Новини | Події

Під завалами в Дрогобичі людей немає – голова ДСНС

ДСНС: пошуково-рятувальні роботи в Дрогобичі завершені

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За оперативною інформацією, під завалами будинку в Дрогобичі Львівської області людей немає, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«Станом на 6:30 29 серпня на місці зруйнованого під’їзду будинку по вулиці Грушевського, 101/1 пошуково-рятувальні роботи завершено. Наразі продовжується розбирання завалу», – написав Чечоткін.

28 серпня о 2:46 у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилася частина чотириповерхового будинку. За даними рятувальників, вісім людей загинули, серед них – одна дитина. Ще семеро шпиталізовані.

Спочатку ДСНС повідомила про вибух газу, однак згодом цю версію відкинули.

Серед можливих причин інциденту – ремонт в одному з приміщень.

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