Обвал будинку у Дрогобичі: у місті оголосили дводенну жалобу

У Дрогобичі оголосили дводенну жалобу через загибель людей внаслідок обвалу будинку.

«На знак скорботи за загиблим у Дні жалоби (29-30 серпня – ред.) на всій території міста закликають приспустити Державний прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій на території міста», – повідомили у міській раді.

Окрім того, в ці дні міська влада рекомендує обмежити проведення розважальних заходів та концертів. У ресторанах, закладах торгівлі та громадському транспорті заборонили звучання розважальної музики.

28 серпня о 02:46 у місті Дрогобич по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

В ході пошуково-рятувальних робіт співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій з-під завалів врятували сімох людей, п’ятеро із них діти. Постраждалих госпіталізували. Також під завалами виявили тіла 2 загиблих.

На сьогодні розглядаються кілька версій трагедії, зокрема, що якесь приміщення могли перепланувати і знести несучу стіну. Експерти виключили версію щодо вибуху газу в будинку.

За фактом трагедії у Дрогобичі порушено кримінальне провадження за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Ведеться слідство.