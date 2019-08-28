У Дрогобичі рятувальники намагаються витягнути з-під завалів 5 людей – останні дані

Рятувальники намагаються витягнути з-під завалів 5 людей, які, за попередніми даними, постраждали внаслідок обвалу минулої ночі одного під’їзду в житловому будинку в Дрогобичі Львівської області.

За інформацією міської влади Дрогобича, у «пастці» опинились 5-річний хлопчик, 20-річна дівчина і їхня 64-річна бабуся, а ще 44-річний чоловік. Рятувальники сподіваються, що ці люди можуть бути живі. Також під будівельними залишками є тіло загиблої 44-річної жінки.

Наразі 7 людей, зокрема 4 дітей, зазнали травми різного ступеня тяжкості. Вони перебувають на лікуванні у Дрогобичі та Львові. Одного потерпілого відпустили додому.

«Наразі ДСНС проводить рятувально-аварійні роботи – пошук людей, які можуть бути під завалами. Роботи не припиняються. Була невелика пауза тому, що ми ліквідовували небезпеку для проведення робіт рятувальниками. Зараз активно приступили до розбору завалів», – розповів представник ДСНС у Львівській області Олег Демчук.

У під’їзді будинку, де стався обвал, було зареєстровані 16 людей, в момент трагедії там було 13.

«Весь будинок відселили і допоки не буде експертної оцінки, ніхто не заселиться. Вісім родин звернулись по допомогу, дві родини поселили. Кожен хоче потрапити у будинок і забрати цінні речі. Але зайти можна лише під контролем поліції», – заявив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

На сьогодні розглядаються кілька версій трагедії, зокрема, що якесь приміщення могли перепланувати і знести несучу стіну. Експерти виключили версію щодо вибуху газу в будинку.

На місці трагедії працюють кінологи.

«25 висококваліфікованих рятувальників із Київщини приїхали у місто. Є можливість борт із потерпілими відправити у Київ, але потреби такої немає», – сказав голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні після трагедії в Дрогобичі.

За фактом трагедії у Дрогобичі порушено кримінальне провадження за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Ведеться слідство.