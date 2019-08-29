Під завалами в Дрогобичі виявили тіла 8 загиблих

Тіла восьми загиблих, серед яких одна дитина, виявили рятувальники під завалами пошкодженого внаслідок обвалу частини будинку в Дрогобичі. Про це станом на 6:00 29 серпня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Триває активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій (завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття). Усіх мешканців пошкодженого будинку евакуйовано, їм надається психологічна допомога (залучено 4 психологи ДСНС, надано психологічну допомогу 32 особам) та вирішується питання щодо їх тимчасового розселення», – інформують рятувальники.

«Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організовано роботу двох оперативних дільниць з обох боків завалу) і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб», – додають у ДСНС.

Число врятованих з-під завалів залишається незмінним уже впродовж майже доби – витягти живими рятувальники змогли сімох людей, серед яких п’ятеро дітей. Потерпілі госпіталізовані до медичних закладів із різними травмами.



28 серпня о 02:46 у місті Дрогобич по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

На сьогодні розглядаються кілька версій трагедії, зокрема, що якесь приміщення могли перепланувати і знести несучу стіну. Експерти виключили версію щодо вибуху газу в будинку.

За фактом трагедії у Дрогобичі порушено кримінальне провадження за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Ведеться слідство.