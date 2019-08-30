Обвал будинку у Дрогобичі: суд відправив двох комунальників під домашній арешт

Дрогобицький міськрайонний суд обрав двом працівникам ЖЕКу, який обслуговував будинок, що обвалився 28 серпня, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці (з 6:00 до 21:00 години). Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Поліція оголосила головному інженеру і начальникові дільниці з обслуговування і ремонту житлового фонду підозру у службовому недбальстві, що призвело до обвалу будинку у місті Дрогобичі. Наслідком трагедії є загибель восьми людей і травмування семи осіб.

Слідчий поліції і прокурор просили суд винести підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

28 серпня о 2 годині 43 хвилини у Дрогобичі обвалилась частина будинку. Поліція затримала двох працівників ЖЕКу, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі до трьох років.

На сьогодні слідчі розглядають кілька версій причин обвалу будинку, а це перепланування одного з приміщень, яке використовувалось в комерційних цілях, неналежний стан будівлі, недбале ставлення до своїх обов’язків комунальниками.