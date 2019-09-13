Причиною обвалу будинку в Дрогобичі можуть бути хиби при будівництві

Під час обстеження у місті Дрогобич будинку, який обвалився 28 серпня 2019 року, експерти встановили, що середня несуча стіна, на яку опираються плити у будівлі, аварійна і постійно туди проникала вода. Про це фахівці заявили під час брифінгу у Львівській обласній державній адміністрації, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Треба більш детально провести обстеження, гідрогеологію, можливо, був якийсь поштовх, для прикладу, машина проїхала і виникла вібрація ґрунту, чи інші речі, як карст чи сейсмика», – каже Роман Колдра, експерт ДП «Західний експертно-технічний центр держпраці».

За словами професора університету «Львівська політехніка» Богдана Демчини, під час будівництва будинку у 1960-1961 роках була використана невідповідна цегла.

«Цей вид руйнування специфічний, це раптове руйнування. Міцність цегли, яку ми дослідили, це приблизно марка М-20, М-25, тобто її навіть у перегородки не можна використовувати. Є проблема в несучій середній стіні. Під час додаткового розбирання будинку потрібно, щоб працювали судові експерти, щоб побачити, чи не було втручання у стіну з боку людини, чи це пов’язано тільки, що мала міцність цегли і поштовх спричинив цю аварійність. Це для подальшого вияснення. Ми складатимемо математичну модель, 3-Д модель цієї будівлі і чекаємо на висновки геологів, щоб зробити розрахунки здатності і можливості такого обвалу теоретично. Якщо це буде підтверджено, то у нас на 90% висновок готовий. Я перший раз у житті, за 40 років моєї практики зустрічаюсь з такими конструкціями. У 1960-1965 роки були будівлі, де використовувалася ребриста панель перекриття, де ребра покладені догори ногами. Це добрі конструкції на випадок, коли нема нерівних просідань. Але не коли нерівномірне просідання, як тут середньої стіни», – наголосив член експертної групи Богдан Демчина.

Проведення експертизи міцності і стійкості аварійної будівлі, хімічного складу води, ґрунтів продовжується. Допоки немає висновків, невідомо, що буде із аварійним будинком. А потерпілими визнані ті, хто втратив рідних. Решта мешканців в очікуванні, живуть у тимчасових квартирах чи гуртожитках.

У 28 серпня, о 2 годині 48 хвилин обвалилась половина під’їзду житлового будинку у Дрогобичі. Внаслідок цього загинули вісім людей, у тому числі п’ятирічний хлопчик. Семеро людей отримали численні травми, перебувають на лікуванні у Дрогобичі і Львові. Будинок обгородили і мешканцям заборонено заходити у свої квартири, бо по будинку пішли тріщини.

У Львівській обласній адміністрації підрахували, щоб купити для людей 64 квартири потрібно 45 мільйонів гривень, виходячи з цін на житло на вторинному ринку у Дрогобичі. Людям обіцяють компенсувати вартість майна, для чого виділено 2 мільйони гривень, а також Дрогобицька міськрада надасть гроші мешканцям, які потребують, для оренди тимчасового житла.