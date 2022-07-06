У Мінкульті рекомендували відмовитися від імені Чайковського у назві Національної музакадемії

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з питань ліквідації наслідків русифікації та тоталітаризму одноголосно рекомендувала колективу Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського розглянути на зборах колективу питання про відмову від імені Чайковського у назві навчального закладу.

«Під час обговорення було зазначено, що ім'я Петра Чайковського може бути присутнє в українському культурному та громадському просторі, оскільки він не був імперським шовіністом, ворогом гуманізму чи загальнолюдських цінностей як таким. Він може бути увічнений там, де це доречно та історично виправдано в Україні…»Водночас абсурдно виглядає ситуація, коли дві консерваторії у світі – у Москві та Києві, носять ім’я Чайковського», – повідомляється на сайті Мінкульту.

Також у відомстві зазначили, що фрагмент першої симфонії Чайковського «є офіційно затвердженим гімном, який звучить під час виступу російської олімпійської команди під нейтральним прапором, фактично є символом нинішньої Росії як держави».

У Мінкульті визнали, що справа має суспільний резонанс.

Раніше Вчена рада закладу звернулася з проханням до влади не змінювати назву музакадемії. Представники закладу заявили про «високу честь» для музакадемії «нести ім’я українського композитора Петра Ілліча Чайковського, який є одним із засновників Київської консерваторії, творчість якого належить світовому мистецтву та складає невід’ємну частину історії культури і духовної спадщини України».

Водночас студенти і випускники Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського виступили з відкритим листом за перейменування навчального закладу, бо, на їхню думку, «Чайковський – символ російської культури», а світова музична спільнота вважає його російським композитором.