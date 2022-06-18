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Прощання з Романом Ратушним у Києві (фотогалерея)

18 червня у столиці України відбулося прощання з відомим громадським активістом Романом Ратушним. З першого дня масштабного російського вторгнення Ратушний брав участь у боях під Києвом, а потім був розвідником у складі 93-ї бригади «Холодний Яр». Громадський активіст найбільш відомий активною протидією забудові Протасового Яру в Києві. Він не раз повідомляв, що отримував погрози через свою діяльність. 5 липня Романові Ратушному мало виповнитися 25 років. Роман загинув 9 червня в бою під Ізюмом.

18 червня у Києві&nbsp; відбулося прощання з відомим громадським активістом Романом Ратушним
1 18 червня у Києві  відбулося прощання з відомим громадським активістом Романом Ратушним
Заупокійна служба в Михайлівському Золотоверхому соборі
2 Заупокійна служба в Михайлівському Золотоверхому соборі
Журналістка Мирослава Гонгадзе, очільниця&nbsp;&laquo;Голосу Америки&raquo; у Східній Європі
3 Журналістка Мирослава Гонгадзе, очільниця «Голосу Америки» у Східній Європі
З першого дня російського масштабного вторгнення Роман доєднався до захисту України. Спершу він брав участь у боях під Києвом, а потім у складі 93-ї бригади &laquo;Холодний Яр&raquo; звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом. Він служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону. Роман загинув 9 червня в бою під Ізюмом
4 З першого дня російського масштабного вторгнення Роман доєднався до захисту України. Спершу він брав участь у боях під Києвом, а потім у складі 93-ї бригади «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом. Він служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону. Роман загинув 9 червня в бою під Ізюмом
Мер Києва Віталій Кличко&nbsp;
5 Мер Києва Віталій Кличко 
Прощання з відомим громадським активістом Романом Ратушним
6 Прощання з відомим громадським активістом Романом Ратушним
Родина Романа Ратушного під час прощання в Михайлівському соборі
7 Родина Романа Ратушного під час прощання в Михайлівському соборі
Режисер Олег Сенцов під час прощання з Романом Ратушним&nbsp;
8 Режисер Олег Сенцов під час прощання з Романом Ратушним 
Роман Ратушний був одним зі студентів, яких силовики побили на Майдані у 2013 році
9 Роман Ратушний був одним зі студентів, яких силовики побили на Майдані у 2013 році
Прощання з Романом Ратушним&nbsp;&nbsp;у Михайлівському соборі
10 Прощання з Романом Ратушним  у Михайлівському соборі
Згодом він очолив ініціативу &laquo;Захистимо Протасів Яр&raquo;, що боролася з забудовою зеленої зони столиці
11 Згодом він очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», що боролася з забудовою зеленої зони столиці
18 червня у столиці відбулося прощання із відомим громадським активістом Романом Ратушним
12 18 червня у столиці відбулося прощання із відомим громадським активістом Романом Ратушним
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Організатор прощання проніс фотографію Романа Ратушного повз спалену російську військову техніку, виставлену на Михайлівській площі&nbsp;
14 Організатор прощання проніс фотографію Романа Ратушного повз спалену російську військову техніку, виставлену на Михайлівській площі 
18 червня у столиці відбулося прощання з відомим громадським активістом Романом Ратушним
15 18 червня у столиці відбулося прощання з відомим громадським активістом Романом Ратушним
Прощання з Романом Ратушним на майдані Незалежності&nbsp;
16 Прощання з Романом Ратушним на майдані Незалежності 
Військові віддають останню честь
17 Військові віддають останню честь
&laquo;Ти не збудував дім, але захистив свій дім від мафії забудовників. Ти не посадив дерево, але відбив цілий парк. Ти не народив дітей, але сформував громаду&raquo;, &ndash; Тарас Ратушний подякував сину на Майдані
18 «Ти не збудував дім, але захистив свій дім від мафії забудовників. Ти не посадив дерево, але відбив цілий парк. Ти не народив дітей, але сформував громаду», – Тарас Ратушний подякував сину на Майдані
Прощання з Романом Ратушним на майдані Незалежності&nbsp;
19 Прощання з Романом Ратушним на майдані Незалежності 
Слова Романа Ратушного написані ним у фейсбуці 20 травня. 2022 року. Соціальні мережі видаляють згадку про цей пост
20 Слова Романа Ратушного написані ним у фейсбуці 20 травня. 2022 року. Соціальні мережі видаляють згадку про цей пост
&laquo;Герої не вмирають&hellip;&raquo; лунає над майданом&nbsp;
21 «Герої не вмирають…» лунає над майданом 
Присутні не стримували сльози&nbsp;
22 Присутні не стримували сльози 
Прощання з Романом Ратушним на майдані Незалежності&nbsp;
23 Прощання з Романом Ратушним на майдані Незалежності 
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В останній шлях Романа проводжали на колінах
25 В останній шлях Романа проводжали на колінах

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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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