4 З першого дня російського масштабного вторгнення Роман доєднався до захисту України. Спершу він брав участь у боях під Києвом, а потім у складі 93-ї бригади «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом. Він служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону. Роман загинув 9 червня в бою під Ізюмом