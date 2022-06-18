18 червня у столиці України відбулося прощання з відомим громадським активістом Романом Ратушним. З першого дня масштабного російського вторгнення Ратушний брав участь у боях під Києвом, а потім був розвідником у складі 93-ї бригади «Холодний Яр». Громадський активіст найбільш відомий активною протидією забудові Протасового Яру в Києві. Він не раз повідомляв, що отримував погрози через свою діяльність. 5 липня Романові Ратушному мало виповнитися 25 років. Роман загинув 9 червня в бою під Ізюмом.
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