У Києві попрощалися із майором Андрієм Верхоглядом. Йому було 27

У Михайлівському золотоверхому соборі у Києві відбулася церемонія прощання з майором Збройних Сил України, командиром батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, Народним Героєм України Андрієм Верхоглядом.
Про загибель Андрія Верхогляда на Донбасі стало відомо ще 23 червня, але тіло воїна вдалося забрати з поля бою лише через десять днів в результаті ризикованої спецоперації.
За словами побратимів, майор Верхогляд, попри свій молодий вік (27 років), відзначився як відповідальний, успішний командир нового типу і у боях на Донбасі, зокрема на Світлодарській дузі 2016-го і 2022 років, і у відсічі спроби російських військ захопити Київ після початку широкомасштабного вторгнення Росії.
Більше про Андрія Верхогляда, а також інтерв'ю із ним, читайте тут: «Шляхетність, сміливість, життєрадісність. Гордість 72-ї бригади»: загинув майор Андрій Верхогляд
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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