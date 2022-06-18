«Протасів Яр залишиться зеленою зоною» – Кличко про прощання з активістом Ратушним

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував прощання із загиблим на фронті активістом Романом Ратушним 18 червня.

«Сумний день для Києва і України. Сьогодні ми прощаємося з Героєм і Воїном. Роман Ратушний, молодий, розумний і активний. Людина честі і принципів. Таким я його знав. Таким знали його друзі і запам’ятає Україна», – сказав мер.

Ратушний балотувався до Київської міської ради у 2020 році від партії Кличка «Удар», хоча не був обраний. Його організація тоді пояснювала це рішення бажанням мати представника в місцевій владі, аби захистити Протасів Яр від забудови.

Кличко повідомив, що спілкувався з активістом до його від’їзду на передову:

«Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. Перед від’їздом на фронт він заїжджав у мерію, ми спілкувалися, обговорювали його ідеї, будували плани».

Кличко також висловив упевненість, що на честь Ратушного буде названа вулиця в столиці. Наразі триває голосування у застосунку «Київ Цифровий», де ім’я активіста, поміж інших варіантів, можна обрати для перейменування вулиці Волгоградської.

«Також житиме його справа захисту зелених зон Києва. Зокрема, Протасого яру. Мрія Романа здійсниться – Протасів яр залишиться зеленою зоною його рідного і улюбленого міста», – заявив міський голова.

У січні 2022 року Касаційний господарський суд Верховного суду відхилив касаційну скаргу компанії «Бора» щодо ділянки в Протасовому Яру, визнавши договір оренди між нею й забудовником «Дайтона-груп» недійсним.

Це було останнє з низки судових рішень на користь громади Протасового Яру, яка на чолі з Романом Ратушним захищала цю історичну місцевість у Києві від забудови.

14 червня громада «Захистимо Протасів Яр» у Києві повідомила про загибель свого лідера, голови однойменної громадської організації Романа Ратушного в бою під Ізюмом 9 червня.

Роман Ратушний – громадський активіст, найбільш відомий активною протидією забудові Протасового Яру у Києві. Він неодноразово повідомляв, що отримував погрози через свою діяльність.

5 липня Романові Ратушному мало виповнитися 25 років.