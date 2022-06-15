Загиблий активіст Ратушний заповів гроші на розвиток «Історичної правди» – Кіпіані

Головний редактор сайту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані повідомив, що отримав від матері Романа Ратушного гроші, які загиблий активіст заповів на розвиток видання, і хоче започаткувати на них премії для молодих авторів.

«Вчора, як і багато хто, я ридав. Роман Ратушний був моєю персональною надією на зміни в місті і країні. Русскіє вбили цю надію. Світлана Поваляєва сказала мені, що її син поважав те, що робимо ми. І в якості виконання його заповіту сьогодні на мою картку прийшли гроші від Романа і його друзів. І я знову плачу. Ми зобов’язані відпрацювати цю довіру», – написав Кіпіані у фейсбуці.

«Перша думка – хочу від імені «Історичної правди» встановити кілька премій імені Романа Ратушного для молодих авторів за публікації про історію Києва та збереження історичної спадщини столиці», – додав він.

14 червня громада «Захистимо Протасів Яр» у Києві повідомила про загибель свого лідера, голови однойменної громадської організації Романа Ратушного в бою під Ізюмом 9 червня.

Роман Ратушний – громадський активіст, найбільш відомий активною протидією забудові Протасового Яру у Києві. Він неодноразово повідомляв, що отримував погрози через свою діяльність.

5 липня Романові Ратушному мало виповнитися 25 років.

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