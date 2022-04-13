У Львові поховали командира 2-го батальйону «Правого сектора» Тараса Бобанича («Хаммера»)

У Львові на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань Героїв поховали командира 2-го батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Тараса Бобанича (позивний «Хаммер»), який загинув 8 квітня у бою з російськими військовими під Ізюмом Харківської області.

Богослужіння і прощання з бійцем відбулось у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Провести в останній путь побратима і друга прийшли десятки людей, військові капелани.

«Його серце було наповнене великою любов’ю до України і до Бога, як джерела тих цінностей, на яких базується мужність, витривалість, любов, відвага. Тарас вмістив усе це в собі. Був лідером і ним залишається, той, хто умів об’єднувати і вмів шукати порозуміння. Тарас мав ідею і нею жив усе життя, старався щось робити для того, щоб цю ідею реалізувати. Він не боявся і робив своє», ‒ сказав у храмі єпископ УГКЦ Степан Сус.

Тарас Бобанич, юрист за освітою, з 2007 року був учасником численних акцій у Львівській області. У 2013 році приєднався до «Правого сектора», був активним учасником Революції Гідності. З 2014-року очолював силовий блок «Правого сектору» на Львівщині, став командиром 2-го запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор». Брав участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року.