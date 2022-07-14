Кличко просить Київраду створити ландшафтний заказник «Протасів яр» у пам’ять про Романа Ратушного

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що звернувся до депутатів Київради із закликом ухвалити сьогодні рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів яр».

«Над проєктом цього рішення ми працювали разом з Романом Ратушним, який боровся за збереження Протасового яру зеленою зоною столиці. І який героїчно загинув, захищаючи Україну від навали російських варварів. Ми вшануємо ім’я Романа і доведемо, що справа його і багатьох киян була не марною. «Протасів яр» буде ландшафтним заказником. Я звернувся до депутатів з вимогою, щоб в перерві після засідання з воєнних питань зібралися земельна та екологічна комісії, які не зібралися зранку. І щоб вони підтримали правки громади. Питання заказника «Протасів яр» ми повинні ухвалити сьогодні», – написав Кличко у фейсбуці.

18 червня на прощанні з Романом Ратушним Кличко запевнив, що Протасів Яр залишиться зеленою зоною.

Відомий активіст Роман Ратушний балотувався до Київської міської ради у 2020 році від партії Кличка «Удар», хоча не був обраний. Його організація тоді пояснювала це рішення бажанням мати представника в місцевій владі, аби захистити Протасів Яр від забудови.

14 червня громада «Захистимо Протасів Яр» у Києві повідомила про загибель свого лідера, голови однойменної громадської організації 24-річного Романа Ратушного в бою під Ізюмом 9 червня.

Роман Ратушний – громадський активіст, найбільш відомий активною протидією забудові Протасового Яру у Києві. Він неодноразово повідомляв, що отримував погрози через свою діяльність.